Зампред правления Сбербанка выступила на Европейской конференции ВОЗ

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец выступила с докладом на Европейской конференции ВОЗ по использованию цифровых решений в целях борьбы с неинфекционными заболеваниями в рамках сессии «Опыт использования цифровых инструментов в ходе пандемии COVID-19 для улучшения состояния здоровья людей, живущих с неинфекционными заболеваниями».

Участники сессии обсудили преимущества и вызовы при использовании новых технологий с точки зрения общественного здравоохранения, а также возможности их широкомасштабного внедрения в сфере борьбы с неинфекционными заболеваниями. Эксперты отметили, что в прошлом году значительно увеличился спрос на использование телемедицины и цифрового здравоохранения. Данные технологии на сегодняшний день уже показывают хорошие результаты в сфере ведения пациентов, например, с диабетом, сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями.

Ольга Голодец отметила, что Сбер, накопив колоссальный опыт внедрения новых технологий в финансовой индустрии, теперь развивает свои продукты, сервисы и решения и в других, в том числе социальных и гуманитарных сферах. Индустрия здравоохранения Сбера сегодня представлена компаниями, работающими на рынке eHealth в направлениях B2C, B2B и B2G: это СберЗдоровье (телемедицина), СБЕР ЕАПТЕКА (доставка лекарств), СберМедИИ (применение технологий ИИ в медицине) и другие.

Компания СберЗдоровье из года в год показывает динамический рост, имеет более 14 миллионов клиентов. Через сервис можно воспользоваться консультациями врачей более 25 специальностей, причем терапевты и педиатры отвечают на запросы в течение пяти минут. С момента наступления пандемии Сбер одним из первых внедрил сервис дистанционного мониторинга за больными COVID-19, а также расширил его до мониторинга больных с хроническими заболеваниями. Данным сервисом воспользовались уже более 42 тысяч граждан России.

Внедрение дистанционного мониторинга людей, страдающих неинфекционными сердечно-сосудистыми заболеваниями, помогает снизить уровень смертности на 30 процентов. Исходя из эффективности применения данных технологий, с 2021 года началось внедрение дистанционного мониторинга хронических больных с помощью медицинских устройств, синхронизированных с сервисом телемедицины.

«Формируя собственную индустрию здравоохранения, мы стремимся поставить свои компетенции на службу человеку и обществу через реализацию и внедрение высокотехнологичных сервисов для поддержания здоровья. Цифровизация здравоохранения приводит к качественным изменениям оказания медицинской помощи и контролю здоровья.

Мы создаем наши сервисы на основе новой модели медицинской помощи будущего и человека в центре неё. Мы постоянно совершенствуемся, разрабатываем решения в области новых форматов оказания медицинской помощи, цифрового подхода в обеспечении и поддержании здорового образа жизни, новых технологиях лабораторного тестирования и в применении медицинских девайсов и искусственного интеллекта», — отметила Ольга Голодец.

Сегодня к цифровым сервисам Сбера подключено уже более 6000 российских частных клиник, за этот год было оказано около 1,5 миллиона услуг в области телемедицинских консультаций и записи к врачу, более 11 млн раз клиенты своевременно получили лекарства через сервис СБЕР ЕАПТЕКА. Система помощи принятия врачебных решений «ТОП-3», разработанная совместно с правительством Москвы, помогла правильно поставить диагноз более двух миллионов раз врачам поликлинической службы Москвы. Разработка стала лауреатом конкурса ООН в 2021 году. Сбер объединил 58 действующих моделей на базе ИИ в рамках платформы СберМедИИ — Медицинского цифрового диагностического центра. Разработка создана для помощи врачам в постановке диагнозов и принятии врачебных решений на основании данных первичного приёма, инструментальной и лабораторной диагностики.