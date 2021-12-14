Карлсен после игры с Непомнящим задумался об отказе защищать титул чемпиона мира

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высказался о дальнейших планах на карьеру после того, как обыграл россиянина Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону. Об этом сообщает VG.

Норвежец задумался об отказе от защиты титула, так как отрицательные моменты стали перевешивать положительные. При этом он подчеркнул, что мотивацией провести встречу для него может стать победа в турнире претендентов 18-летнего француза Алирезы Фирузджи.

Карлсен добавил, что не планирует уходить из шахмат. Следующей целью он назвал достижение отметки в 2900 рейтинговых очков. Сейчас на его счету 2865 баллов.

В поединке за мировую шахматную корону Карлсен победил Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Последняя партия прошла 10 декабря. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.