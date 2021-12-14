Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Штутгарт
0:2
2-й тайм
live
Бавария
Германия - Бундеслига|16-й тур
Брентфорд
Перенесён
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Норвич Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Спорт

Косторная раскрыла планы на будущее в спорте

Фигуристка Алена Косторная: останусь в катании еще на четыре года

Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная обратилась к болельщикам и раскрыла планы на будущее в спорте. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

18-летняя Косторная выразила благодарность тем, кто поддерживает ее. Спортсменка получила травму и не сможет принять участие в чемпионате России. Она подчеркнула, что намерена остаться в фигурном катании еще на четыре года.

О травме Косторной стало известно 13 декабря. Она пропустит первенство России, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Таким образом, она не сумеет пройти отбор в сборную России и выступить на чемпионате Европы.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря. Чемпионат Европы пройдет в Эстонии с 10 по 16 января 2022 года.

Косторная тренируется под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. На ее счету золото чемпионата Европы. Также она дважды становилась бронзовой призеркой национального чемпионата и вице-чемпионкой России.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
В популярном мессенджере появится новая удобная функция
В Москве школьница пыталась сломать себе ногу ради пропуска контрольной
На одном из зданий в российском городе появилось изображение Сталина
Вирусолог назвал предвестник окончания пандемии
В российском регионе прорвало газопровод
Клава Кока записала песню для Авито Доставки
Косторная раскрыла планы на будущее в спорте
Цена на газ в Европе превысила 1,5 тысячи долларов
«Мастерская новых медиа» выпустила более 220 специалистов
В Белоруссии приняли закон о геноциде народа
Российские компании покусились на монополию «Газпрома»
Польше назвали способ воссоздать Речь Посполитую с помощью России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter