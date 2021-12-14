Лавров рассказал о созданной Западом экстремистской «черной дыре»

Уничтожение легитимной власти в Ливии привело к распространению экстремистских террористических идеологий по всему северу Африки, а также к миграционному кризису, считает глава МИД России Сергей Лавров. О роли стран Запада в сложившейся ситуации министр рассказал в интервью египетскому телеканалу ТеН TV, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам министра, после того как Запад уничтожил ливийскую государственность, он оставил на месте страны «черную дыру». Через нее экстремисты, которых Запад вооружал против Муаммара Каддафи, пошли на юг.

Лавров считает, что это стало главной причиной кризиса, многие годы наблюдаемого в Сахаро-Сахельском регионе. «Сейчас эта зона одна из наиболее опасных с точки зрения распространения экстремистской идеологии и физического присутствия там различных террористических организаций. На север через Ливию “потекли” потоки беженцев, от которых Европа страдает и пытается отгородиться. Надо отвечать за свои поступки», — отметил дипломат.

Военное вмешательство международного сообщества в ситуацию в стране стало возможно после принятия резолюции Совбеза ООН, разрешающей применять "все необходимые меры" для защиты мирного населения в Ливии. После этого, различные правительственные объекты были подвергнуты воздушным ударам. Интервенция коалиционных сил повернула ход конфликта в пользу противников режима, в итоге Муамар Каддафи был свергнут. Переходный национальный совет «объявил об освобождении Ливии» и «официальном окончании войны» 23 октября 2011 года, но де-факто боестолкновения между враждующими группировками внутри Ливии не прекратились.

Гражданская война, длящаяся в Ливии с момента свержения Муамара Каддафи в 2011 году, обострилась в апреле 2019 года. Осенью 2020 года было объявлено о прекращении огня и подготовке мирного урегулирования конфликта посредством выборов, которые должны состояться 24 декабря 2021 года. Перспективы мирного урегулирования ситуации в стране до сих пор окончательно не ясны, поскольку делегаты «Форума ливийского политического диалога» так и не смогли согласовать правовые рамки, необходимые для организации голосования.

