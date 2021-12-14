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Евродепутат указал на ошибочность политики ЕС в отношении Белоруссии

Евродепутат Мариани: ЕС ошибся, полагая, что Лукашенко никак не ответит на санкции
Тьерри Мариани

Тьерри Мариани. Фото: Максим Змеев / Reuters

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани указал на ошибочность политики Европейского Союза (ЕС) в отношении Белоруссии. В интервью «Ленте.ру» французский политик заявил, что Брюссель ошибся, когда ввел санкции против Минска и лично белорусского лидера Александра Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года.

Евродепутат заявил, что поддерживает решение польских властей не впускать мигрантов на территорию ЕС. В то же время, подчеркнул он, Европа повела себя «наивно», полагая, что Лукашенко никак не ответит на санкции. «Вы знаете, в Библии говорится: "Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую". Не уверен, что Лукашенко дочитал до этого места», — заявил Мариани.

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По словам политика, правильнее было бы просто проводить встречи с оппозицией, потому что введение санкций не принесло желаемых результатов. «В Европе Лукашенко обвиняют в гибридной войне, но забывают, что сами ее начали — с санкций», — подчеркнул он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.

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Валентина Шварцман
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