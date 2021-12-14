В России мать-одиночка больше года оплачивала чужие штрафы ГИБДД

В Новосибирске мать-одиночка более года оплачивала штрафы ГИБДД, которые выписывают новому владельцу ее автомобиля. За чужие нарушения женщина выплатила более 200 тысяч рублей и должна еще столько же, сообщает News.ru.

Жительница Сибири пояснила, что при продаже машину не сняли с учета, а теперь сделать это нельзя, пока все долги не будут погашены. На россиянку повесили штрафы из-за бывшего мужа. По словам женщины, он продал автомобиль, оформленный на нее, но не потрудился оформить документы правильно.

Новый хозяин машины нарушает правила почти каждый день, делится россиянка. Мать-одиночка обратилась в суд, но добиться справедливости не удалось. Жительница Сибири написала письмо в администрацию президента России, в котором попросила разобраться в ситуации.

В ГИБДД ранее напомнили россиянам о рисках штрафов, которые могут последовать, если забывать о правилах регистрации автомобиля сразу после покупки. У водителей после приобретения транспортного средства есть десять дней для регистрации. В противном случае автолюбителя ждет штраф.

Во время поездок необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право владения машиной, паспорт транспортного средства, полис ОСАГО, а также паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.

