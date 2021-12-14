Российский фигурист объяснил решение сменить спортивное гражданство

Российский фигурист Егор Мурашов рассказал о своем решении сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

21-летний спортсмен еще в мае принял решение выступать за сборную Швейцарии. Россиянин подчеркивает, что в данном случае речь идет о совпадении интересов — самого фигуриста и спортивной федерации. В организации перехода помогал швейцарский тренер Стефан Ламбьель.

Он добавил, что не воспринимает Швейцарию как свою страну. «Моя страна — Россия. Я лишь сменил спортивное гражданство. В душе своей я менять ничего не намерен», — заключил Мурашов.

Последним стартом в России для фигуриста был чемпионат России в 2020 году. Тогда он занял 13-е место. В чемпионате Швейцарии он занял второе место.