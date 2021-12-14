Названа сумма компенсации жертвам врача-педофила из сборной США по гимнастике

Федерация гимнастики, Олимпийский и Паралимпийский комитеты США выплатят 380 миллионов долларов женщинам, пострадавшим от сексуального насилия со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, организации заключили мировое соглашение с жертвами сексуального насилия. За это проголосовали более 90 процентов жертв, которых насчитывается более 500 человек. Кроме денежной компенсации, пострадавшие смогут выдвинуть своего представителя в руководство федерации.

В октябре олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Эли Райсман и Маккайла Марони обратились к Конгрессу США с требованием распустить руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны из-за скандала с участием Нассара. По их мнению, комитет не предпринял действий по борьбе с сексуальным насилием в сборных.

Нассар в январе был приговорен к 175 годам тюремного заключения. Его признали виновным в сексуальных домогательствах. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Байлз, Райсман, Марони и Габриэль Дуглас. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.