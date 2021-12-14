Раскрыт способ ограничить в России продажи квартир с наценкой

В Госдуме раскрыли способ ограничить продажи застройщиками квартир с наценкой. Решить проблему поможет предложенная в новом законопроекте норма о сроке действия счета эскроу при переносе девелопером сдачи дома в эксплуатацию, передает «Российская газета».

На счете эскроу хранятся деньги будущего собственника квартиры до окончания возведения новостройки. Депутаты предложили открывать его на срок не менее планового завершения строительства объекта, но не более чем на пять лет. Если застройщик не сможет сдать дом вовремя, счет эскроу будет продлеваться автоматически без дополнительных заявлений — закрыть его можно только по желанию дольщика.

Такие меры помогут пресечь практику, когда девелопер расторгает договор долевого участия из-за несвоевременного завершения строительства, а затем продает готовые квартиры новым покупателям по более высокой цене. По текущим правилам срок действия счетов эскроу может быть максимум на полгода дольше, чем срок ввода дома в эксплуатацию по проектной декларации. При этом застройщик может отказываться от продления договора счета эскроу и настаивать на расторжении ДДУ из-за его закрытия.

Однако эксперты по недвижимости Высшей школы управления финансами отметили, что при несоблюдении срока передачи квартиры собственнику девелопер должен платить штрафы и пени за каждый день просрочки. Проценты рассчитываются из ставки рефинансирования (сейчас она равна 7,5 процента годовых), но в двойном размере — если дольщик ждал возведения дома около двух лет, ему вернут внесенную сумму плюс 30 процентов. Аналогичные проценты уплачиваются, если застройщик затягивает эти выплаты.

Автоматическое продление счетов эскроу даст гарантию покупателям недвижимости, что с ними не будет расторгнут договор долевого участия, а также им не вернут без их желания обесцененные на фоне роста цен на жилье средства. Застройщики, в свою очередь, получат фору для завершения строительства. Как отмечают эксперты, продажа готовых квартир новым покупателям не всегда оказывается выгодной для девелоперов — зачастую она лишь помогает покрыть расходы на выплаты процентов дольщикам.

Ранее застройщик ЖК «Щегловская усадьба» под Санкт-Петербургом решил извлечь выгоду от продажи квартир по другой схеме. Находясь на грани банкротства, девелопер дважды продал недостроенную недвижимость втайне от будущих собственников. Обманутые дольщики продолжают ждать завершения строительства и выплат за потерянные квартиры, а владелец компании находится под следствием по делу о мошенничестве.