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Депутат Рады променяла партию Зеленского на Разумкова

Депутат Рады Шпак из партии Зеленского вошла в состав объединения его конкурента Разумкова

Фото: РИА Новости

Межфракционное объединение (МФО) Верховной Рады Украины «Разумная политика» пополнилось новым членом. В состав МФО, лидером которого является бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, вошла депутат Любовь Шпак, передает «Цензор.нет».

«Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу и Верховной Рады как института, и, главное, в пользу всех людей, которые нас поддерживают», — прокомментировал сам Разумков переход Шпак в его объединение. Теперь у «Разумной политики» 25 сторонников в парламенте.

Шпак — народный депутат от правящей партии «Слуга народа», она избрана в парламент от округа в Черкасской области. Шпак работает ректором Восточноевропейского университета экономики и менеджмента, имеет звание доктора экономических наук. В политику в 2019 году она пришла впервые и к выдвинувшей ее сразу в депутаты Рады «Слуге народа» относилась хорошо. Что заставило ее променять партию президента Украины Владимира Зеленского на объединение его конкурента Разумкова, остается неизвестным.

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Разумкова сняли с должности спикера Верховной Рады большинством голосов партии «Слуга народа» 7 октября. Считается, что это напрямую связано с конфликтом парламентария с Зеленским, который увидел в нем политического противника. Вскоре после отставки Разумков эти подозрения подтвердил, высказав желание пойти на президентские выборы и создать собственную партию.

Согласно социологическим исследованиям на Украине, Разумков — это единственный кандидат, способный победить Зеленского во втором туре выборов. Кроме того, у бывшего спикера почти нет антирейтинга.

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Дмитрий Настасьев
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