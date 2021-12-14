США разочаровало вето России на резолюцию по климату и безопасности в СБ ООН

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о подрыве интересов мира после того, как Россия наложила вето на внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность». Об этом сообщает The New York Times.

По мнению американского дипломата, только СБ ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи. В связи с этим она выразила разочарование решением России.

Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН Линда Томас-Гринфилд постпред США при ООН

При этом Томас-Гринфилд заявила, что глобальную кампанию по борьбе с климатическими изменениями уже не остановить.

Угроза существованию и международной безопасности

В предлагаемой резолюции отмечалось, что повышение уровня моря, более частые и сильные штормы, наводнения и засухи, а также другие последствия глобального потепления могут привести к обострению социальной напряженности и конфликтов. Это, в свою очередь, создает потенциальный риск для всего мира, его безопасности и стабильности.

Документ поддержали большинство стран-членов ООН, в том числе 12 из 15 членов Совбеза организации.

113 стран-членов ООН поддержали проект резолюции

Кроме того, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал изменение климата и политические конфликты как следствием, так и главной причиной бедности, неравенства доходов и высоких цен на еду во всем мире.

Оправдание вмешательства

Возможная роль изменения климата в вооруженных конфликтах уже давно является предметом обсуждения в ООН и других организациях. Как отмечает газета, в случае ее принятия, резолюция значительно расширила бы критерии, используемые СБ ООН для оправдания вмешательства в вооруженные конфликты по всему миру. На это также обратил внимание постпред России при ООН Василий Небензя. По его мнению, резолюция является предлогом со стороны западных держав для оправдания вмешательства во внутренние дела других стран.

При этом сторонники такой меры заявили, что она является скромным и разумным шагом в решении вопроса, имеющего жизненно важное значение, сообщает ABC News.

Срыв планов

Против проекта проголосовали только Индия и Россия, Китай воздержался. Поскольку Россия является одним из пяти постоянных членов Совета, обладающих правом вето, ее решение заблокировало принятие проекта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил против проекта резолюции и назвал неприемлемым подход СБ ООН. Индия и Китай также подвергли сомнению взаимосвязь потепления и конфликтов. «То, что необходимо сделать Совету Безопасности, — это не политическое шоу», — заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш предупреждал, что потепление мирового климата более чем на 1,5 градуса по Цельсию приведет к катастрофе. По его словам, для предотвращения этого и для достижения углеродной нейтральности к середине столетия необходимо на 45 процентов сократить выбросы к 2030 году.