Женщина увидела себя на фотографии и похудела на 23 килограмма за 11 месяцев

Жительница Сиднея, Австралия, сбросила 23 килограмма за 11 месяцев и раскрыла секрет похудения. Ее историю публикует 7News.

36-летняя мать двоих детей Ребекка рассказала, что раньше любила перекусывать фастфудом, чипсами и шоколадками. Она призналась, что не особенно задумывалась о питании, потому что всегда была достаточно стройной, однако после рождения второго ребенка все изменилось — женщина набрала лишние килограммы и никак не могла похудеть. Переломным моментом стала фотография австралийки с Санта-Клаусом, сделанная перед Новым годом, — она увидела себя со стороны и решила, что настало время перемен.

Ребекка не хотела полностью отказываться от любимой еды, поэтому она питалась по следующему принципу: 80 процентов продуктов из ее рациона были полезными и правильными, а в остальные 20 процентов вошли сладости и фастфуд. Сначала австралийка потребляла 1,4 тысячи килокалорий в день, но, когда она добавила регулярные занятия спортом и вышла на работу, количество килокалорий увеличилось до 1,8 тысячи.

Женщина завтракала овсяной кашей с белым шоколадом и карамелью, обедала бургером со свининой и капустным салатом. На ужин она съедала куриный шницель с картофелем, брокколи, морковью и подливкой. На десерт австралийка брала яблочный пирог с мороженым. Ребекка также регулярно тренировалась: она чередовала бег с домашними тренировками.

Тем, кто хочет похудеть, она посоветовала не искать оправданий для неудачных попыток сбросить вес, а просто начать действовать. «Единственный человек, который может изменить ваше тело и сознание, — это вы сами», — отметила она. Женщина объяснила, что очень важно поддерживать себя и верить в успех, а также не чувствовать вину перед близкими за то, что вы уделяете много времени себе.

«Помните, что для ваших детей очень важно видеть, как вы заботитесь о себе. Если они увидят, как вы это делаете, то поймут, что и для них важно заботиться о себе», — заключила австралийка.

Ранее сообщалось, что 32-летняя Скарлетт Стивенс из английского графства Дербишир, Великобритания, сбросила 44 килограмма за семь месяцев после того, как увидела себя на семейной фотографии. Стивенс начала регулярно питаться, не пропуская завтрак.