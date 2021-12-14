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Спорт

Украинский боксер оценил отказ Ломаченко выходить на ринг с флагом страны

Боксер Редкач об отказе Ломаченко от флага Украины: хоть с горшком на голове, важна победа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер Иван Редкач на своей странице в Facebook отреагировал на отказ соотечественника Василия Ломаченко выходить на ринг с флагом страны.

«Боксер дерется один, и хоть с горшком на голове, важна победа, а не то, с каким флагом вышел. Это флаг его родного города, который, возможно, дал ему больше, чем вся Украина», — полагает спортсмен. Он добавил, что вместо критики Ломаченко мог бы получить благодарность и вознаграждение от своего государства, так как он представляет Украину на мировой арене.

12 декабря Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми единогласным решением судей. После победы он вышел на ринг с флагом родного города Белгород-Днестровский, находящегося в Одесской области, и был раскритикован украинцами. Теперь в активе Ломаченко 15 побед, из которых 10 нокаутом, и два поражения.

Ломаченко известен своими пророссийскими взглядами. Так, он попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за съемок в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Спортсмен также рассказывал, что хочет дружить с россиянами.

Анастасия Борисова
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