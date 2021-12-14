Российских спортсменов заставят платить за выступления за границей

Госдума одобрила в первом чтении закон, обязывающий отправившихся выступать за границу спортсменов компенсировать затраты государства на их подготовку. Об этом сообщает Znak.com.

Проект закона подразумевает подобные компенсации для спортсменов, не достигших возраста 23 лет. Порядок и размер выплат должно определять Министерство спорта.

В Госдуме подчеркнули, что цель закона — борьба с охотниками за начинающими звездами. Депутат Евгений Ревенко сообщил, что ежегодно Россию покидают около 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года.

Одним из наиболее перспективных российских хоккеистов считается 17-летний нападающий СКА Матвей Мичков. Клуб удерживает игрока от переезда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). СКА заключил с форвардом контракт, обязывающий Мичкова оставаться в системе клуба до 2026 года.