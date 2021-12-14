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Число погибших при отравлении в российском частном доме возросло

Число погибших при отравлении в частном доме в Саратовской области возросло до четырех

Фото: СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области в результате отравления неизвестным веществом погибли четыре человека. Об увеличении числа погибших сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что скончалась четвертая пострадавшая, которой было 23 года. До этого сообщалось о смерти троих детей.

Об обнаружении тел двух детей в частном доме стало известно в понедельник, 13 декабря. Трехлетний мальчик и пятилетняя девочка скончались до прибытия медиков, в реанимацию доставили тетю детей и семилетнего мальчика, Впоследствии они скончались.

В доме, где отравились россияне, есть газовый котел и плита. Специалисты газовой службы не обнаружили опасной концентрации вредных веществ во время проверки.

Ранее три ребенка заживо сгорели в пожаре в Воронежской области. Спасатели нашли тела двоих несовершеннолетних, позднее после разбора завалов был обнаружен еще один ребенок.

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Анастасия Шейкина
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