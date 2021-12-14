Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ответила на приговор своему мужу, создателю популярного среди жителей Белоруссии YouTube-канала «Страна для жизни», оппозиционеру Сергею Тихановскому. Решение суда она прокомментировала в видеообращении, которое опубликовала в своем Telergam-канале.

Тихановская назвала любой обвинительный приговор и тюремный срок для своего мужа незаконным, и добавила, что не намерена мириться с подобным вердиктом.

«Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом», — отметила политик.

Ранее стало известно, что Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране.

Тихановский пытался принять участие в выборах президента Белоруссии в 2020 году, однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики отказала ему в регистрации. Позднее его задержали в Гродно на одном из пикетов по сбору подписей и поместили в СИЗО.