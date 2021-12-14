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ВОЗ заявила о «цунами» заражений дельта- и омикрон-штаммами

ВОЗ: мировое сообщество сталкивается с «цунами» заражений новыми штаммами коронавируса
Мария Ван Керкхове

Мария Ван Керкхове. Фото: Christopher Black / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что мировое сообщество сталкивается с «цунами» заражений коронавирусной инфекцией, в том числе дельта- и омикрон-штаммами. С таким заявлением выступила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, цитату приводит РИА Новости.

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«Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом дельта, так и с омикроном», — рассказала Керкхове. Она призвала главы стран мира не ждать, а действовать сразу, чтобы положить конец пандемии COVID-19 уже в 2022 году.

ВОЗ также прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей в мире из-за омикрон-штамма COVID-19. По данным газеты Financial Times, оно уже наблюдается в Великобритании. Там число новых случаев заражения омикрон-штаммом оказалось в сотни раз выше официальной статистики и достигло 200 тысяч в сутки.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами.

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Виктория Кондратьева
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