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Спорт

Туктамышева раскрыла сумму первых призовых и покупку на них

Фигуристка Туктамышева рассказала, что ее первые призовые составили почти миллион рублей
Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала сумму, полученную за победы на этапах Гран-при в сезоне-2011/2012. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что это был первый сезон, который она проводила на взрослом уровне, и ее призовые тогда составили почти миллион рублей. Она рассказала, что купила на них новейшую модель MacBook Air за 127 тысяч, а остальные деньги сложила в копилку. «Самый запоминающийся подарок себе! Он у меня около десяти лет проработал», — подчеркнула фигуристка.

В октябре Туктамышева рассказала о двух проблемах, которые не может решить. Россиянка заявила, что любит читать комментарии под новостями о себе, но в то же время они портят ей настроение. Также она добавила, что готова меняться и становиться лучше, но не хочет отказываться от привычного и испытывать дискомфорт от нового.

Туктамышева — чемпионка мира и серебряный призер мирового первенства. Она также выигрывала золото на чемпионате Европы и становилась чемпионкой на командном первенстве планеты.

Анастасия Борисова
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