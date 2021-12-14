Российский вирусолог допустил самоуничтожение омикрон-штамма коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса может исчезнуть, как исчез дельта-штамм в Японии. Такое развитие сценария пандемии допустил российский вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Его слова приводит RT.

Пока нет достаточного числа случаев заболевания новым штаммом, чтобы заявлять о его низкой опасности, отметил вирусолог. По его словам, у коронавируса есть механизм самоуничтожения.

«Даже если оптимистичный сценарий верный, нельзя исключать, что штамм омикрон неожиданно исчезнет, как исчез в Японии штамм дельта», — заявил Чумаков. Это может случиться с южноафриканским штаммом, если ему на смену придут более болезнетворные варианты коронавируса.

Ранее Чумаков заявил, что новые штаммы коронавируса будут эволюционировать в сторону уменьшения патогенности. Инфекция будет меняться и может однажды стать обычным сезонным заболеванием. При этом его патогенность будет снижаться, а вот заразность, наоборот, может вырасти, рассказал академик.