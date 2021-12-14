Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Москве нашли тысячи ненужных зданий

Почти 260 тысяч квадратных метров бесхозной недвижимости выявили в Москве за 2021 год

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2021 году в Москве выявили почти 260 тысяч квадратных метров бесхозной недвижимости, говорится в сообщении комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают чиновники, в 2021-м количество бесхозных объектов, оформленных в собственность мэрии, выросло в 1,7 раза по сравнению с показателем за прошлый год. Никому не нужную недвижимость выявляет госинспекция совместно с департаментом городского имущества. За 11 месяцев текущего года в Москве нашли и оформили почти 1,2 тысячи таких объектов. За аналогичный период прошлого года их было 700.

Выявление неучтенного имущества позволяет пресекать факты его незаконного использования сторонними лицами, подчеркивается в сообщении.

Материалы по теме:
Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Всем по коробке.Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
9 сентября
«Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
«Лучше удержать квартирантов»Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
9 августа

Ранее сообщалось, что россияне, в 2020 году купившие строящееся жилье в Москве с инвестиционными целями, начали перепродавать его, не дождавшись ввода в эксплуатацию. В январе-сентябре 2021-го число сделок по переуступке прав в новостройках увеличилось на 38 процентов по сравнению с показателем за тот же период прошлого года.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле сочли неприемлемым проект резолюции по климату в ООН
Выявлены главные особенности поведения россиян в пандемию COVID-19
Российских школьников начнут учить казахскому языку
В Кремле рассказали о процессе регистрации «Спутник V» в ВОЗ
Раскрыта загадка мощного взрыва во Вселенной
Королева Испании вышла в свет в старом полупрозрачном платье
Подводный охотник отбился от огромной тупорылой акулы
Евросоюз назвал срок отказа от длинных газовых контрактов с Россией
Названа вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей
Укравшая 23 миллиона рублей кассир из Ачинска сдалась полиции по просьбе матери
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter