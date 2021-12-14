Генерал призвал Зеленского не мечтать об украинских танках в Москве

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует мечтать об украинских танках в Москве. Об этом заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, передает РИА Новости.

«Я понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади"», — сказал он.

4 сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что хочет проехаться на танке по центру Москвы. Одна из телезрительниц спросила у него, хочет ли он проехаться на танке по Красной площади. Тот ответил утвердительно, добавив, что желает проехаться и по Арбату. «Но аккуратно, потому что это памятник», — отметил он.

Позднее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик ответил Залужному, заявив, что тот сможет исполнить свое желание, но только на такси либо в автозаке. Кроме того, он отметил, что по российской столице ездят исключительно отечественные танки, а чужих «отродясь не было».