В ДТП на российской трассе погибли шестеро взрослых и ребенок

В Республике Калмыкия на трассе Астрахань — Ставрополь в ДТП погибли семь человек, включая ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что также в результате аварии пострадали три человека. ДТП произошло на 272-м километре российской трассы.

По данным МВД, на дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai и Toyota. О причинах ДТП не уточняется.