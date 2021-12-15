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В ДТП на российской трассе погибли шестеро взрослых и ребенок

В Калмыкии в ДТП на трассе погибли семь человек, еще трое пострадали

Фото: Globallookpress.com

В Республике Калмыкия на трассе АстраханьСтаврополь в ДТП погибли семь человек, включая ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что также в результате аварии пострадали три человека. ДТП произошло на 272-м километре российской трассы.

По данным МВД, на дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai и Toyota. О причинах ДТП не уточняется.

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Анастасия Шейкина
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