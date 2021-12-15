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Губерниев назвал четырехкратного олимпийского чемпиона Тихонова фуфлом

Комментатор Губерниев о чемпионе ОИ Тихонове: он фуфло и жалкая, ничтожная личность
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к четырехкратному олимпийскому чемпиону по биатлону Александру Тихонову. Его слова приводит Sports.ru.

«Он фуфло и, как по классике, жалкая, ничтожная личность. Из великого спортсмена, мужчины, который был гордостью страны, он превратился в абсолютно нерукопожатного персонажа», — заявил Губерниев. Он назвал Тихонова непорядочным и отметил, что чемпион потерял человеческий облик.

Губерниев вспомнил, что раньше защищал главного критика российского биатлона от нападок. По его словам, отношение к Тихонову становилось другим постепенно, и теперь комментатор уверен, что оно не изменится.

Тихонов — давний критик Губерниева. Он заявлял, что журналист губительно влияет на биатлон, и призывал лишить его работы.

Ранее Тихонов раскритиковал Губерниева за скандал с певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ». Чемпион посчитал, что комментатор потерял совесть и мужское начало, если позволяет себе довести женщину до слез.

В середине июня Губерниев довел телеведущую и певицу Ольгу Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос, советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» В ответ Бузова расплакалась.

Дарья Коршунова
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