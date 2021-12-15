В Кузбассе загорелся завод задержанного по делу «Листвяжной» бизнесмена

На заводе «Химмаш» в Кузбассе, который входит в холдинг задержанного бизнесмена, владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, вспыхнул пожар. Об этом NEWS.ru рассказала замдиректора предприятия по социальным вопросам Оксана Селиверстова.

Известно, что возгорание произошло в 08:30 по местному времени (04:30 мск) в малярной камере вагоносборочного цеха. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Работники цеха были эвакуированы, пожар ликвидирован спустя полтора часа. Пострадавших в результате случившегося нет. Ведется работа по выяснению обстоятельств и причин ЧП.

«Кемеровохиммаш», входящее в Холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», является одним из ведущих предприятий химического машиностроения за Уралом — оно производит оборудование для отраслей газовой, металлургической, угольной, коксохимической промышленности.

Ранее стало известно о задержании Федяева — бизнесмен находится в изоляторе временного содержания, проводятся следственные действия. Также по делу о гибели горняков задержаны генеральный директор компании Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта "Листвяжная"» Анатолий Лобанов.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, среди них пять спасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По данному факту были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие. Фигуранты уголовных дел о халатности и нарушении промышленной безопасности отказались признать вину за трагедию.