Вирусолог усомнился в распространении неизвестной болезни из Южного Судана

Вероятность распространения по миру неизвестной болезни, обнаруженной в Южном Судане, крайне мала, рассказал «Ленте.ру» профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог считает, что беспокоиться не стоит, так как, исходя из статистических данных, пандемии случаются достаточно редко. «Вероятность распространения по миру очень мала, потому что такие эпидемические микроорганизмы как, скажем, коронавирус встречаются редко и редко обладают таким свойством эпидемичности — способностью распространиться на весь мир», — рассказал Альтштейн.

Ранее стало известно, что около 90 человек скончались от неизвестного заболевания в провинции Джонглей на востоке Южного Судана. Большинство случаев заражения было выявлено в регионе, который сильнее всего пострадал от крупнейшего за последние 60 лет наводнения в августе 2021-го года. ВОЗ направила туда группу для экстренных исследований, также отслеживает ситуацию Роспотребнадзор.

