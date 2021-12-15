Экс-следователь оценила перспективы дела задержанного собственника «Листвяжной»

Следствию будет достаточно сложно доказать вину задержанного президента холдинга СДС («Сибирский деловой союз») Михаила Федяева — основного собственника шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где погибли более 50 человек. Перспективы дела в беседе с «Лентой.ру» в среду, 15 декабря, оценила адвокат по уголовным делам, в прошлом — следователь прокуратуры Лариса Гусева.

По мнению Гусевой, задержание миллиардера Федяева и намерение следствия ходатайствовать о его аресте вызвано широким общественным резонансом и скорее духом, чем буквой закона. Как говорит юрист, формально владелец или учредитель нанимают топ-менеджеров из числа профессионалов, которые и несут ответственность за все, что происходит на предприятии.

«Сами владельцы лишь пользуются результатами работы топ-менеджеров. И статья 201 ("Злоупотребления в коммерческой организации") УК РФ чаще всего работает в тех случаях, когда вопреки интересам бизнеса его владельцы выжимают деньги, которые присваивают. Доказывать такие составы преступлений достаточно сложно», — пояснила экс-следователь.

По словам адвоката, до трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь», произошедшей 5 декабря 2009 года и повлекшей гибель 157 человек, в юридической практике не было фактов привлечения к ответственности владельцев бизнеса. «Здесь вопрос именно в наличии убедительных доказательств злого умысла хозяина, а не во мнении следователя. И в умении следствия эти доказательства представить суду», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила о задержании Михаила Федяева и еще троих фигурантов дела. Петренко отметила, что всем четверым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия»). По словам представителя СКР, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков. По факту взрыва и гибели людей были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.