Россиянам назвали самый опасный город для встречи Нового года

Аналитики «Delta Системы безопасности» назвали самый опасный город России для встречи Нового года. Первой в рейтинге по правонарушениям в праздники оказалась Уфа, передает РИА новости.

Специалисты учли более 90 тысяч правонарушений в России за последние два года, которые совершались с 20 декабря по 15 января. Безопасность населенных пунктов определили с помощью специального коэффициента — его значение получили через отношение всех нарушений порядка с вмешательством групп быстрого реагирования к числу филиалов компании в каждом городе.

Самыми безопасными городами в новогодний период, по мнению аналитиков, стали Смоленск, Челябинск, Саратов, Тамбов и Екатеринбург, а наиболее неспокойными — Уфа, Набережные Челны, Москва, Краснодар и Тюмень.

«Delta Системы безопасности» составили и другой рейтинг, в котором учитывали абсолютное число правонарушений в праздники. Лидерами по числу происшествий в этом списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Самара и Казань. Среди наиболее безопасных городов по-прежнему остались Смоленск и Тамбов, но к ним добавились Калуга, Уфа и Новокузнецк.

Аналитики отметили, что с 2019 года в начале зимы чаще всего обращались с заявлениями о хулиганстве: около половины таких случаев (40-45 процентов) приходилась на частные дома и чуть меньше (35-40 процентов) — на квартиры. Незаконное проникновение в жилище и нарушение общественного порядка оказались на втором месте в списке происшествий, третье место заняли кражи.

Ранее аналитики «Delta Системы безопасности» определили города России с наибольшим числом «пьяных» преступлений. Специалисты выяснили, что количество подобных происшествий с каждым годом растет, а лидером рейтинга остается Санкт-Петербург. На втором месте оказались Москва и Челябинск. Меньше всего правонарушений в состоянии алкогольного опьянения происходит в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане.

