Путин рассказал об успехах с ликвидацией опасного мусора

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин поделился успехами страны в мусорной сфере. По словам главы государства, на сегодняшний день удалось устранить 60 чрезвычайно опасных для планеты полигонов с отходами, передает «Интерфакс».

В рамках госпрограммы «Чистая страна» до конца 2024 года в России должны ликвидировать 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. «Уже закрыты 60 таких объектов. До конца 2021 года будут ликвидированы еще шесть», — заявил Путин. Также уже закрыты и рекультивированы 30 незаконных свалок на границах городов, а до конца декабря устранят еще 12 мусорных полигонов, рассказал президент.

По данным Минприроды, хуже всего справляются с ликвидацией свалок Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края — эти регионы не достигли планов на 2021 год по устранению мусора. Проблемы с вывозом отходов также есть в Ставропольском крае, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Костромской областях.

В начале декабря Владимир Путин указал на социальный аспект грязи в российских городах. Глава государства поддержал мнение ученых о том, что мусор и плохая экологическая обстановка негативно сказываются на уровне жизни граждан.