Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Путин рассказал об успехах с ликвидацией опасного мусора

Путин: к концу 2021 года в России устранят 66 объектов накопленного вреда окружающей среде

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин поделился успехами страны в мусорной сфере. По словам главы государства, на сегодняшний день удалось устранить 60 чрезвычайно опасных для планеты полигонов с отходами, передает «Интерфакс».

В рамках госпрограммы «Чистая страна» до конца 2024 года в России должны ликвидировать 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. «Уже закрыты 60 таких объектов. До конца 2021 года будут ликвидированы еще шесть», — заявил Путин. Также уже закрыты и рекультивированы 30 незаконных свалок на границах городов, а до конца декабря устранят еще 12 мусорных полигонов, рассказал президент.

Материалы по теме:
По колено в воде. Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
По колено в воде.Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
15 ноября
Россия годами загрязняла природу выбросами. Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Россия годами загрязняла природу выбросами.Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
22 ноября

По данным Минприроды, хуже всего справляются с ликвидацией свалок Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края — эти регионы не достигли планов на 2021 год по устранению мусора. Проблемы с вывозом отходов также есть в Ставропольском крае, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Костромской областях.

В начале декабря Владимир Путин указал на социальный аспект грязи в российских городах. Глава государства поддержал мнение ученых о том, что мусор и плохая экологическая обстановка негативно сказываются на уровне жизни граждан.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
«Спартак» уволил главного тренера
Часть россиян получит доступ к эксклюзивным видео
Захарова отреагировала на депортацию россиян из Молдавии
ЕС представит возможные санкции против России из-за Украины
Россиян уличили в массовой дискриминации арендаторов жилья
Водителю Ксении Собчак предъявили обвинение в нарушении ПДД
Раскрыта причина изменений в прическе Григория Лепса
Стало известно о последних днях жизни Сергея Соловьева
Индиец заворожил смертельно ядовитую кобру танцем и попал на видео
Сантехник попытался изнасиловать москвичку в ее квартире
В России оценили противолодочный комплекс «Ответ»
Захарова оценила идею Зеленского о референдуме
Богатейшая женщина России потеряла три миллиарда долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter