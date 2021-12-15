Пятилетняя россиянка съехала на тюбинге с горы и попала под электричку

В Подмосковье пятилетняя девочка попала под электричку во время катания на тюбинге. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

11 декабря россиянка вместе с отцом, матерью и братом катались с насыпи, прилегающей к главному пути на 26 километре перегона железнодорожных станций Болшево – Зеленый Бор. При подъеме на гору у матери выскользнула из рук веревка и тюбинг вместе с девочкой съехал на пути, по которому ехала электричка.

Девочку с травмами госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Казани 15-летняя школьница погибла под колесами трамвая. Школьница перебегала дорогу в неположенном месте, трамвай затормозил, однако вовремя не смог остановиться. Из-за наезда транспортного средства девочка погибла на месте.