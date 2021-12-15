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Олимпийский чемпион послал обвинявших его в ненависти к Медведевой

Олимпийский чемпион Траньков о критике из-за оценок фигуристке Медведевой: идите в жопу

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков во время съемок телешоу «Ледниковый период» высказался о критике из-за оценок фигуристке Евгении Медведевой. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен рассказал, что фанаты обвиняли его в ненависти к Медведевой, так как он часто занижал баллы ей и ее партнеру, тиктокеру Дане Милохину. «Те, кто это пишут… Идите в жопу!» — заявил Траньков, вызвав аплодисменты у аудитории.

Медведева и Милохин вместе выступают в шоу «Ледниковый период», выходящем на Первом канале. В октябре спортсменка признавалась, что волновалась перед первой встречей с тиктокером. Чувства перед первыми пробами она сравнила со смертной казнью. Однако, увидев будущего партнера, девушка сразу успокоилась. Медведева поняла, что составила ошибочные впечатления о Милохине.

После Олимпийских игр в Пхенчхане Траньков заявлял, что в противостоянии фигуристки Алины Загитовой и Евгении Медведевой все спортсмены болели за последнюю. Из-за этого ему стали поступать угрозы и пожелания смерти.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив Загитовой.

Анастасия Борисова
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