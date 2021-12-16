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Спорт

Американских лыжников удивило общение с Большуновым

Лыжники сборной США об общении с россиянином Большуновым: мы его суперфанаты
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Лыжники сборной США Бен Огден, Гус Шумахер и Джеймс Клинтон Скунмейкер в эфире подкаста Nordic Nation рассказали об общении с россиянином Александром Большуновым.

Спортсмены заявили, что их удивило поведение российского чемпиона мира. По их мнению, в жизни он позитивный и открытый человек, когда как в гонках выглядит суровым. «Мы, скажем так, новоиспеченные суперфанаты Большунова. Мы с ним общались, он немного говорит по-английски. Он крутой», — подчеркнули американские лыжники.

Ранее российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что поздравила соперницу из Норвегии Терезу Йохауг с серебром в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехамере. По мнению россиянки, норвежка была удивлена ее способностью говорить с ней по-английски.

Большунов является действующим обладателем Кубка мира. 24-летний россиянин также выигрывал его и в позапрошлом сезоне.

Анастасия Борисова
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