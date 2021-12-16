Первый продюсер Басты получил три года колонии общего режима

Первый продюсер рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) и по совместительству один из основателей московского ночного клуба и лейбла звукозаписи «Газгольдер» Евгений Антимоний получил три года колонии общего режима. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает МК со ссылкой на Дорогомиловский районный суд.

Предприниматель был взят под стражу за злоупотребление полномочиями. В пресс-службе суда отметили, что кроме основного наказания — тюремного срока — Антимония на два года лишили права выполнять управленческие функции в коммерческих организациях. После вынесения приговора экс-продюсеру Басты была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на арест.

Известно, что осужденный, кроме «Газгольдера», владел частью компании «Бинертон-Ка», которой принадлежал товарный знак сети пивных «Кружка». В 2015 году у «Бинертон-Ка» появилась угроза ареста данной торговой марки. Тогда Антимоний без ведома деловых партнеров продал права на марку, реальная стоимость которой оценивалась в 150 миллионов рублей, за символические 100 рублей своей же фирме — «Рамш». По доступной информации, партнеры Антимония по «Бинертону-Ка» обратились в Следственный комитет России, который и возбудил уголовное дело.