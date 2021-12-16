В Киеве задержали исламских террористов с российскими паспортами

В Киеве силами Службы безопасности Украины (СБУ) успешно прошла операция по ликвидации ячейки ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Силовики задержали террористов, среди которых оказались граждане России, сообщили в СБУ.

«Злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока», — говорится в заявлении силового ведомства. Кроме того, в квартирах у арестованных изъяли оружие и боеприпасы, а при задержании задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.

Всего в руки СБУ попали 12 человек, из них пять оказались с российскими паспортами. Лидером группы оказался гражданин Грузии, которого поймали и экстрадировали на родину еще в мае 2020 года. Террористы были рассредоточены по всему городу для маскировки, считают украинские спецслужбы.

Боевики «Исламского государства» ведут активную деятельность не только в Сирии и Ираке, но и в постсоветских странах. Афганское крыло ИГИЛ недавно признали ключевой угрозой странам Средней Азии, и Москва даже согласна взаимодействовать с талибами (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан»), чтобы не допустить разрастания угрозы «Исламского государства».

В Ингушетии 15 декабря задержали двоих 17-летних местных жителей, которые были членами ИГИЛ и намеревались устроить теракт на территории России. Они планировали взорвать местное отделение Росгвардии.