Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов

Цена тысячи кубометров газа в Европе на бирже ICE поднялась выше 1600 долларов. Это произошло впервые с начала октября.

Вечером в четверг, 16 декабря, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до отметки 1602 доллара за тысячу кубометров. По данным на начало декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано более четверти купленного и закачанного газа. С начала декабря отбор из европейских хранилищ превысил среднее значение в эти числа за всю историю наблюдений на 19 процентов.

Ранее исполнительный директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES) Себастьян Блешке объявил, что уровень запасов в газохранилищах Германии рухнул до 59 процентов.