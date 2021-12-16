Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов

Стоимость газа на европейской бирже ICE поднялась выше 1600 долларов за тысячу кубометров

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Цена тысячи кубометров газа в Европе на бирже ICE поднялась выше 1600 долларов. Это произошло впервые с начала октября.

Вечером в четверг, 16 декабря, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до отметки 1602 доллара за тысячу кубометров. По данным на начало декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано более четверти купленного и закачанного газа. С начала декабря отбор из европейских хранилищ превысил среднее значение в эти числа за всю историю наблюдений на 19 процентов.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее исполнительный директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES) Себастьян Блешке объявил, что уровень запасов в газохранилищах Германии рухнул до 59 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Европа призвала отключить Россию от SWIFT в случае агрессии против Украины
Полицейские со стрельбой задержали наехавшего на них россиянина
Россиянин отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за упавший лед
Летевший из Санкт-Петербурга самолет приготовился к аварийной посадке
Диетолог посоветовала москвичам встретить Новый год по камчатскому времени
Перечислено имущество экс-главы «Формулы-1» на сотни миллиардов рублей
В России усовершенствуют комплекс «Ответ»
Умерла сделавшая сама себе операцию российская блокадница
Бывший соратник Зеленского назвал его козлом
Российские пловцы выиграли золото в эстафете на чемпионате мира
Раскрыто будущее шоу «Голос» после смерти Градского
Опубликован список худших фильмов 2021 года
В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальных морозах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter