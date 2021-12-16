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Власти отказались от идеи замораживания цен на продукты

В Минпромторге считают, что новые соглашения о сдерживании цен на продукты не потребуются

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Цены на продовольственные товары в России в настоящее время сбалансированы и новых соглашений с торговыми сетями о замораживании цен, аналогичных ограничениям по сахару и подсолнечному маслу, не потребуется, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

По его словам, на данный момент государство успешно сотрудничает с участниками индустрии и от идеи сдерживания цен пока можно отказаться. «Понятно, что инфляция выше по продовольственной группе, чем она была в прошлые годы, но значительно ниже, чем она могла бы быть, если бы не было этой работы совместной», — прокомментировал Евтухов.

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Замглавы Минпромторга заявил, что в будущем лучше прибегать к рыночным методам регулирования цен и «своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением различных механизмов для балансировки продовольствия». Евтухов напомнил, что у государства есть механизм установления предельных цен на социально значимые товары, однако его использовать тоже не планируют: «Ни разу этот механизм не применялся, потому что все понимают... мы можем просто разбалансировать рынок этих продуктов: они могут стать более худшего качества, по ним может возникнуть дефицит, предприниматели будут уходить в производство других товаров».

Банковские аналитики согласны с позицией Евтухова и заявляют, что госрегулирование цен для борьбы с инфляцией является вредным для экономики. По их мнению, использование таких механизмов повлечет за собой дисбалансы на товарных рынках и может негативно отразиться на работе регулируемых отраслей.

С конца 2020 года по середину 2021-го в России были приняты меры как прямого, так и косвенного регулирования цен, в том числе их заморозка в отношении ряда товаров (фиксировала предельные оптовые и розничные цены на продукты) и экспортные пошлины. Временные административные меры были приняты на рынках многих товаров: сахара, подсолнечного масла, зерна, гречихи, нефтепродуктов, металлов и древесины.

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Софья Ермакова
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