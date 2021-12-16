В Индии предложили повысить возраст вступления в брак для женщин

Кабинет министров Индии одобрил предложение о повышении минимального возраста вступления в брак для женщин. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на бывшую главу партии «Самата», руководителя целевой группы из четырех человек, подготовившей проект, Джайю Джайтли.

Правительство решило уравнять брачный возраст женщин с возрастом мужчин и поднять его с 18 лет до 21 года. Проект о внесении поправок в Закон о запрещении детских браков от 2006 года будет направлен в парламент на текущей зимней сессии.

Джайтли объяснила причины разработки поправок. По ее словам, вступление девушек в брак в 18 лет лишает их возможности поступить в колледж, в то время как мужчины успевают подготовиться к взрослой жизни и начать зарабатывать. «Мы должны дать им (девушкам) возможность зарабатывать и быть равными мужчине. Она не может стать равной в 18 лет, когда у мужчины есть 21 год для этого», — отметила глава целевой группы.

Как сообщает агентство Sputnik, многие индийские министерства поддержали предложение, заявив, что женщинам должно быть не менее 21 года на момент первой беременности.

В 2019 году в Министерство юстиции Саудовской Аравии установило запрет на браки до 18 лет. Для вступления в брак в возрасте младше 18 лет требуется решение специального суда, который установит, «соответствует ли брак реальным интересам подростка и не повредит ли он ей или ему».