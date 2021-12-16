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Маэстро Понасенков оценил интеллектуальные способности Александра Емельяненко

Маэстро Понасенков: Александр Емельяненко не умеет разговаривать, читать и писать

Фото: @evgenii_ponasenkov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко не умеет разговаривать, читать и писать. Так интеллектуальные способности спортсмена в интервью Sport24 оценил историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро.

Публицист также отреагировал на слова бойца, который в конце сентября допустил возможность «дать ему по пузу». «То есть уровень спортсмена понятен — это просто тупая, бессмысленная и ущербная агрессия. Мозгов у него, очевидно, нет», — заявил Понасенков.

Историк также отметил, что не знаком с Емельяненко, а тот уже начал угрожать. «В приличной стране им бы за такое должна была заняться полиция», — подчеркнул Понасенков.

15 декабря историк объяснил популярность российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в соцсетях. «Чем проще предмет, тем он более доступен», — заявил публицист.

Алексей Гусев
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