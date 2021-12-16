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Спорт

Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

52-летний наставник сборной России назвал результаты жеребьевки интересными. По мнению Карпина, российский футболистам предстоят поединки с разными по своему стилю соперниками. «Наша группа очень ровная», — заключил он.

Карпин также признался, что в рамках Лиги наций намерен посмотреть в действии новых игроков. Он также подчеркнул, что от экспериментов с составом не должен страдать результат.

Сборная России сыграет в рамказ Лиги наций с командами Исландии, Израиля и Албании. Первые матчи пройдут в июне 2022-го. Сборная России выступает в Лиге B. Отечественным футболистам необходимо занять первое место в группе, чтобы добиться повышения в классе.

Николай Костюков
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