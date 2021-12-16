Россиянку осудили на 12 лет за убийство внучки с помощью уксусной кислоты

В Пермском крае приговорили к 12 годам колонии общего режима женщину, убившую новорожденную внучку с помощью уксусной кислоты. Об этом в четверг, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, преступление было совершено в декабре 2020 года. Подсудимая приняла роды у дочери в ванной своей квартиры в Чернушинском районе. Рождению внучки бабушка была не рада: она не хотела содержать и воспитывать девочку, поэтому напоила ее уксусной кислотой. После этого новорожденная скончалась. Тогда женщина положила тело ребенка в коробку и выбросила в мусорный контейнер.

Женщину осудили по статье 105 («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

7 января 2021 года сообщалось, что в городе Чернушка Пермского края 59-летнюю женщину арестовали по подозрению в убийстве своей новорожденной внучки, которую она выбросила в мусорный бак. Тело младенца в коробке было обнаружено 2 января.