Акции «Ленты» взлетели

Акции российской сети супермаркетов «Лента» взлетели до 211 рублей за штуку (плюс 9,44 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии 15 декабря) на новостях о планах приобрести сервис по доставке продуктов питания «Утконос». На момент написания заметки стоимость бумаг скорректировалась до 203,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Сумма сделки составит 20 миллиардов рублей и состоится в 2022 году. Покупку профинансируют за счет дополнительного выпуска акций «Ленты». В компании надеются увеличить свою долю в сегменте онлайн-продаж, приобрести уникальные компетенции, лояльную клиентскую базу и повысить эффективность конкуренции на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».

В конце июля сеть розничных магазинов «Магнит» купила розничную сеть «Дикси». Изначально сумма сделки составила 87,6 миллиарда рублей, но затем выросла до 97 миллиардов.

В середине октября 2021 года «Магнит» впервые с 2019 года обогнал X5 Group по капитализации, став самым дорогим продовольственным ретейлером России. В тот день рыночная стоимость «Магнита» достигла 9,2 миллиарда долларов. Спустя два месяца, на момент написания заметки, рыночная капитализация Магнита составляет 7,7 миллиарда долларов, X5 Group — 7,57 миллиарда.