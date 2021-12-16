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Акции «Ленты» взлетели

Акции «Ленты» взлетели на 9,44 процента на новостях о покупке «Утконоса»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Акции российской сети супермаркетов «Лента» взлетели до 211 рублей за штуку (плюс 9,44 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии 15 декабря) на новостях о планах приобрести сервис по доставке продуктов питания «Утконос». На момент написания заметки стоимость бумаг скорректировалась до 203,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Сумма сделки составит 20 миллиардов рублей и состоится в 2022 году. Покупку профинансируют за счет дополнительного выпуска акций «Ленты». В компании надеются увеличить свою долю в сегменте онлайн-продаж, приобрести уникальные компетенции, лояльную клиентскую базу и повысить эффективность конкуренции на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».

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В конце июля сеть розничных магазинов «Магнит» купила розничную сеть «Дикси». Изначально сумма сделки составила 87,6 миллиарда рублей, но затем выросла до 97 миллиардов.

В середине октября 2021 года «Магнит» впервые с 2019 года обогнал X5 Group по капитализации, став самым дорогим продовольственным ретейлером России. В тот день рыночная стоимость «Магнита» достигла 9,2 миллиарда долларов. Спустя два месяца, на момент написания заметки, рыночная капитализация Магнита составляет 7,7 миллиарда долларов, X5 Group — 7,57 миллиарда.

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Платон Щукин
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