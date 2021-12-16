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Названы города мира с самой дорогой парковкой

Picodi.com: дороже всего припарковать автомобиль можно в Лондоне, за 11,3 доллара в час

Фото: Laurenz Kleinheider / Reuters

Самая дорогая платная парковка в мире находится в Лондоне. Оставить автомобиль на час в этом городе обойдется почти в 11,3 доллара. Такие данные назвали в своем исследовании эксперты портала Picodi.com.

В топ-3 рейтинга также расположились норвежский Осло и столица Нидерландов Амстердам, где за час парковки придется заплатить 8,57 доллара и 8,55 доллара соответственно. Менее семи долларов парковка обойдется в Париже (6,84 доллара), Цюрихе (6,51 доллара), Копенгагене (5,98 доллара), Риге (5,7 доллара) и Стокгольме (5,65 доллара). Аналитики отметили, что более дешевую парковку можно найти в районах дальше от центра.

Относительно низкую стоимость парковки зафиксировали в Ереване (0,21 доллара), Нур-Султане (0,23 доллара), Бишкеке (0,29 доллара), Буэнос-Айресе (0,30 доллара), Минске (0,4 доллара), Мехико (0,51 доллара), а также в Тбилиси (0,96 доллара).

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В некоторых города местные жители могут оставлять машины бесплатно недалеко от дома. Такую услугу предоставляют Лиссабон, Рим, Буэнос-Айрес, Мехико, Тирана и Скопье. В других городах резиденты могут прибрести разрешение на парковку. В Москве оно обойдется в 3000 рублей в год. Подобный абонемент можно купить в Праге (от 27 долларов), Берлине (12 долларов), Стокгольме (от 407 долларов), Риге (от 342 долларов) и Амстердаме (от 36 долларов).

Эксперты также проанализировали стоимость парковки в десяти российских городах-миллионниках. Самую дорогую часовую парковку нашли в Москве — 380 рублей в час. Дешевле всего оставить автомобиль обойдется в Перми — 20 рублей в час.

Ранее власти Москвы приняли решение об изменении с 24 декабря стоимости платных парковок. Тариф увеличится на 53 центральных улицах до 450 рублей в час в дневное время. В списке с самыми загруженными парковками оказались Большая Никитская и Неглинная улицы, а также Театральная площадь.

Нина Ташевская
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