Ситуация на Украине — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией, где НАТО является главной деструктивной силой. Британский журналист Тим Блэк в статье для журнала Spiked призвал западные страны признать ответственность за украинский кризис и перестать демонизировать Москву.

По словам Блэка, образ России выстроенный в зарубежных медиа, таких, как The Sunday Times, New York Times и New Statesman, не соответствует действительности. При этом журналист отмечает, что западные политик разделяют мнение СМИ, рисующего Россию «как злого демиурга, пытающегося сформировать мир в соответствии со своими гнусными целями».

Автор Spiked указывает, что разделение мира на миролюбивые западные страны и порождающую хаос Россию — это «манихейский взгляд на геополитику». «И это умышленно скрывает собственную роль Запада в разжигании напряженности в Восточной Европе. Ведь Россия здесь не главный действующий субъект (...) Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения России это НАТО тут проворачивает делишки», — заключил Блэк.

Ранее участники саммита «Восточного партнерства» предупредили Россию о «масштабных последствиях и высокой цене» любых военных действий против Киева. При этом Россия неоднократно отмечала, что не заинтересована в войне с Украиной и не намеревается совершать каких-либо военных действий в отношении Киева.