Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии призвали признать ответственность Запада за украинский кризис

Spiked: НАТО является главной деструктивной силой в ситуации на Украине

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Ситуация на Украине — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией, где НАТО является главной деструктивной силой. Британский журналист Тим Блэк в статье для журнала Spiked призвал западные страны признать ответственность за украинский кризис и перестать демонизировать Москву.

По словам Блэка, образ России выстроенный в зарубежных медиа, таких, как The Sunday Times, New York Times и New Statesman, не соответствует действительности. При этом журналист отмечает, что западные политик разделяют мнение СМИ, рисующего Россию «как злого демиурга, пытающегося сформировать мир в соответствии со своими гнусными целями».

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря

Автор Spiked указывает, что разделение мира на миролюбивые западные страны и порождающую хаос Россию — это «манихейский взгляд на геополитику». «И это умышленно скрывает собственную роль Запада в разжигании напряженности в Восточной Европе. Ведь Россия здесь не главный действующий субъект (...) Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения России это НАТО тут проворачивает делишки», — заключил Блэк.

Ранее участники саммита «Восточного партнерства» предупредили Россию о «масштабных последствиях и высокой цене» любых военных действий против Киева. При этом Россия неоднократно отмечала, что не заинтересована в войне с Украиной и не намеревается совершать каких-либо военных действий в отношении Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России
Российский самолет зацепил поливочную машину перед взлетом и попал на видео
В Госдуме рассказали о заниженном уровне индексации пенсий
«Адмирал Горшков» поразил мишень в Архангельской области с помощью «Циркона»
Четырехкратный олимпийский чемпион ответил назвавшему его фуфлом Губерниеву
Глава Крыма назначил нового министра культуры республики
Названа причина непризнания российских COVID-сертификатов в ЕС
В Москве во время ссоры женщина плюнула в таксиста через открытое окно авто
В России предложили изымать машины у автоблогеров-хулиганов
В Британии призвали признать ответственность Запада за украинский кризис
Российский фондовый рынок резко вырос
Турция примет решение по открытию перелетов в Армению в ближайшие дни
Режиссер Салбиев прокомментировал обвинения в подделке им подписей Михалкова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter