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Жители Нью-Йорка останутся без газа

Власти Нью-Йорка с 2023 года запретят отапливать новостройки газом ради спасения планеты

Фото: Pixabay

Жителей новых домов Нью-Йорка с 2027 года оставят без газового отопления. Соответствующий закон принял совет американского города, чтобы сократить выбросы парниковых газов и спасти планету от глобального потепления, пишет CNBC.

Запрет вступит в силу в 2023 году и сначала будет распространяться на здания ниже семи этажей, а с 2027-го перестанут проводить газ во все новостройки, кроме больниц, коммерческих кухонь и прачечных. Вместо ископаемого топлива дома будут отапливаться электричеством. Нововведение поможет сократить 2,1 тонны выбросов углекислого газа и сэкономить несколько сотен миллионов долларов на прокладывание новых газовых соединений. Мера также обезопасит население от взрывов и утечек газа.

Нью-Йорк — самый густонаселенный город США и шестой в стране по объему потребления природного газа. За счет этого на здания города приходится около 70 процентов выбросов парниковых газов. Предполагается, что закон подтолкнет город к переходу на возобновляемые источники, доля которых в энергобалансе должна вырасти до 70 процентов к 2030 году. К 2040-му власти планируют достичь нулевых выбросов в секторе энергоснабжения. Запрет на газовое отопление обсуждали и в других частях США. Подобную инициативу уже ввели в Сан-Франциско, Беркли и Сан-Хосе в Калифорнии, в Кембридже в штате Массачусетс и Сиэтле в штате Вашингтон.

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6 декабря

Ранее городской совет Нью-Йорка одобрил новые правила для строительства домов. Власти разрешили возводить дома по технологии CLT из многослойных клееных деревянных панелей. Такой способ поможет сделать здания более энергоэффективными и сократить выбросы парниковых газов, которые выделяются при производстве металлов и бетона. Деревянные панели будут брать для возведения домов не выше семи этажей.

Анна Аверьянова
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