Названа российская компания с самой большой зарплатой сотрудников

Первое место по уровню среднемесячной зарплаты за 2020 год занял НОВАТЭК (261,2 тысячи рублей), далее идут «Совкомфлот» (254,4 тысячи рублей) и «Полюс» (239,9 тысячи). Эти российские компании названы в ренкинге агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), входящего в холдинг РБК.

Средние выплаты у лидера списка оказались в девять раз выше, чем у аутсайдера — «Почты России» (29 тысяч рублей). По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в прошлом году была 51,3 тысячи рублей в целом по экономике. Таким образом, средняя оплата труда в лидирующей тройке в пять раз превышает общероссийскую.

При этом в 23 компаниях зарплаты ниже среднего показателя по стране. Самой большой заработок у сотрудников предприятий, специализирующихся на добыче нефти и газа (НОВАТЭК, ННК, «Арктикгаз», «Зарубежнефть»), на транспорте («Совкомфлот» и «Волга-Днепр»), на нефтехимии («Сибур»), золоте («Полюс») и информационных технологиях («Яндекс» и OCS).

Около 52 процентов россиян стали больше зарабатывать в 2021 году, свидетельствуют данные опроса рекрутинговой компании Hays. Доля россиян, чьи доходы выросли, стала почти в два раза больше по сравнению с 2020 годом — тогда она составляла 30 процентов.