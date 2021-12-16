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Попова заявила о соблюдениях профилактики COVID-19 для спокойного Нового года

Попова: при соблюдении профилактики COVID-19 россияне встретят Новый год без ограничений

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

При соблюдении правил профилактики COVID-19 россияне смогу встретить Новый год спокойно и без ограничений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает РИА Новости.

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«Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, прогноз на праздничные дни в Новый год зависит от поведения людей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, будут ли они прививаться, а также соблюдать меры профилактики.

Ранее вирусолог Петр Чумаков назвал условие для введения локдауна в России после Нового года. По его мнению, такое возможно, если выяснится, что омикрон-штамм коронавируса вызывает тяжелую форму заболевания.

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Никита Абрамов
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