Попова заявила о соблюдениях профилактики COVID-19 для спокойного Нового года

При соблюдении правил профилактики COVID-19 россияне смогу встретить Новый год спокойно и без ограничений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает РИА Новости.

«Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, прогноз на праздничные дни в Новый год зависит от поведения людей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, будут ли они прививаться, а также соблюдать меры профилактики.

Ранее вирусолог Петр Чумаков назвал условие для введения локдауна в России после Нового года. По его мнению, такое возможно, если выяснится, что омикрон-штамм коронавируса вызывает тяжелую форму заболевания.