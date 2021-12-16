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Венедиктов нашел «радиоактивную» разницу между делами Скрипалей и Хангошвили

Главред «Эха Москвы» Венедиктов указал на разницу между делами Скрипалей и Хангошвили
Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что между делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Лондоне в 2018 году, и делом об убийстве в 2019 году Зелимхана Хангошвили, полевого командира, воевавшего против России на стороне боевиков Шамиля Басаева во время второй чеченской войны, есть «радиоактивная разница». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Интересно, что дело убийства Хангошвили в Берлине гораздо более радиоактивнее, чем дело Скрипалей в Лондоне (несмотря на химоружие)», — написал Венедиктов. Он указал, что в деле Хангошвили есть решение суда об участии силовых госструктур России.

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Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине выстрелом в голову в августе 2019 года. В Германии считали, что убийца мог быть связан с российскими спецслужбами, Москва это отрицает.

15 декабря Высший суд Берлина приговорил 49-летнего гражданина России к пожизненному заключению за убийство. Он фигурировал в судебных материалах под именем Вадим Красиков. Судья земельного суда Берлина Олаф Арнольди, вынося приговор, заявил, что мотивами российского государства были месть и возмездие. «Кроме того, такое преступление должно было стать публичным сигналом. Это не что иное, как государственный терроризм», — подчеркнул он.

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Варвара Кошечкина
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