Платформа с «диванными инвесторами» решила выйти на биржу

Платформа Reddit, «диванные инвесторы» с которой в этом году разгоняли на биржах котировки так называемых «мемных» акций, решила выйти на биржу и подала заявку на IPO. Как сообщает Reuters, по итогам размещения акций она надеется получить оценку в 15 миллиардов долларов.

Reddit еще не определила ценовой диапазон размещения и количество акций на продажу. Сроки проведения IPO тоже пока не называются, это будет зависеть от времени завершения проверки и рыночных условий. При этом в ходе недавнего раунда инвестиций Reddit был оценен в 10 миллиардов долларов.

Интерес к социальной платформе Reddit резко возрос после того, как пользователи на одном из ее форумов WallStreetBets, участники которого (преимущественно розничные инвесторы) начали объединяться для разгона котировок акций на фондовом рынке. Ажиотаж привел к резкому росту некоторых компаний, например, сети магазинов по продаже видеоигр GameStop и сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings.

Так пользователи решили проучить инвестфонды, игравшие на понижение акций. В результате бумаги компании за несколько недель выросли в цене более чем в десять раз, а некоторым фондам пришлось закрывать свои короткие позиции с миллиардными убытками.