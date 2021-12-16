Стало известно о миллиардной прибыли шахты «Листвяжная»

Семья задержанного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева владеет коттеджем, квартирами и иномарками, когда как при рекордных доходах предприятия работники шахты получали маленькие зарплаты. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

По данным издания, за 2018 год «Листвяжная» получила выручку в 14 миллиардов рублей, при этом чистая прибыль оценивалась в 529 миллионов рублей. На следующий год предприятие увеличило чистую прибыль почти на 800 процентов и заработало 4,7 миллиарда рублей. В 2020-ом году чистая прибыль снова почти дошла до миллиарда — 836 миллионов рублей. При этом рабочие шахты рассказали, что в среднем они получают до 40-50 тысяч рублей в месяц. «Мы не живем, а выживаем. Мой отец тоже работал на шахте, получал 40 тысяч рублей. Из-за такой зарплаты он уволился», — поделился один из сотрудников.

Как выяснили журналисты, у Федяева двое сыновей. Старший сын Павел — депутат Госдумы. Согласно его декларации, он владеет пятью иномарками (одна из которых записана на супругу), земельным участком площадью 860 квадратных метров, тремя квартирами в собственности и двумя в пользовании. Совокупный доход младшего Федяева и его жены за 2020 год составил 73 миллиона рублей. По некоторым данным, второй сын хозяина шахты владеет домом на Рублевке, однако подтверждений этому не нашлось.

Михаила Федяева заключили под стражу 15 декабря. Центральный районный суд Кемерово арестовал собственника шахты по ходатайству Следственного комитета России до 14 февраля. Ему вменяются статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ.