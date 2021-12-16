Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Стало известно о миллиардной прибыли шахты «Листвяжная»

«КП»: при почти миллиардной прибыли шахтеры «Листвяжной» получали в среднем 50 тыс. рублей

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Семья задержанного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева владеет коттеджем, квартирами и иномарками, когда как при рекордных доходах предприятия работники шахты получали маленькие зарплаты. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

По данным издания, за 2018 год «Листвяжная» получила выручку в 14 миллиардов рублей, при этом чистая прибыль оценивалась в 529 миллионов рублей. На следующий год предприятие увеличило чистую прибыль почти на 800 процентов и заработало 4,7 миллиарда рублей. В 2020-ом году чистая прибыль снова почти дошла до миллиарда — 836 миллионов рублей. При этом рабочие шахты рассказали, что в среднем они получают до 40-50 тысяч рублей в месяц. «Мы не живем, а выживаем. Мой отец тоже работал на шахте, получал 40 тысяч рублей. Из-за такой зарплаты он уволился», — поделился один из сотрудников.

Материалы по теме:
«Людей заранее объявили погибшими» Трагедия на шахте «Листвяжная» — не первая. Почему в Кузбассе гибнут сотни шахтеров?
«Людей заранее объявили погибшими»Трагедия на шахте «Листвяжная» — не первая. Почему в Кузбассе гибнут сотни шахтеров?
26 ноября
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь» Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь»Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
29 ноября
«Зря вы шахтеров ищете. Они умерли» Как и почему 51 человек погиб в «Листвяжной». Репортаж с места трагедии
«Зря вы шахтеров ищете. Они умерли»Как и почему 51 человек погиб в «Листвяжной». Репортаж с места трагедии
2 декабря

Как выяснили журналисты, у Федяева двое сыновей. Старший сын Павел — депутат Госдумы. Согласно его декларации, он владеет пятью иномарками (одна из которых записана на супругу), земельным участком площадью 860 квадратных метров, тремя квартирами в собственности и двумя в пользовании. Совокупный доход младшего Федяева и его жены за 2020 год составил 73 миллиона рублей. По некоторым данным, второй сын хозяина шахты владеет домом на Рублевке, однако подтверждений этому не нашлось.

Михаила Федяева заключили под стражу 15 декабря. Центральный районный суд Кемерово арестовал собственника шахты по ходатайству Следственного комитета России до 14 февраля. Ему вменяются статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Элла Саад
Обсудить
Последние новости
Раскрыто возможное местонахождение уехавшей из России «золотой судьи» Хахалевой
Раскрыта стоимость вакцинных туров в Европу для россиян
Двое солдат получили ранения при защите польской границы от мигрантов
Япония выразила России протест из-за стрельб у Курил
Слава Марлоу показал окровавленную голову во время пересадки волос
YouTube заблокировал новый канал Russia Today
Самолет в Шереметьево сбил поливочную машину
Чемпион мира по хоккею оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Стало известно о миллиардной прибыли шахты «Листвяжная»
Мужчина после работы нашел уникальную драгоценность за 10 миллионов рублей
Строительство новых городов в России назвали бессмысленным
Настоящим владельцем шахты «Листвяжная» оказался бывший депутат Госдумы
Канцлер Германии прокомментировал высылку российских дипломатов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter