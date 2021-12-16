Девушка объявила о беременности в день рождения парня и испортила ему праздник

Пользовательница Reddit с ником maddybirdy поделилась историей о том, как поссорилась со своим парнем на вечеринке в честь его дня рождения. Во время торжества девушка объявила ему о своей беременности, что сильно разозлило мужчину. В результате он обвинил возлюбленную в том, что она испортила ему праздник.

«Моему парню недавно исполнилось 30 лет, и он решил устроить большую вечеринку, чтобы это отметить», — рассказала девушка. За несколько часов до торжества она была на приеме у врача, где узнала, что ждет ребенка. Авторша поста отметила, что очень обрадовалась этой новости, так как они с парнем пытались шесть лет завести ребенка, но у них ничего не получалось.

Во время вечеринки девушка подошла к своему возлюбленному и сообщила о беременности. Однако это известие не обрадовало, а, наоборот, разозлило мужчину. «Он начал кричать на меня и обвинять в том, что я будто бы пытаюсь испортить его праздник. По его мнению, в этот день все должны были говорить о нем, а не обо мне», — вспомнила пользовательница.

После этого именинник попросил всех гостей уйти и написал тем, кто еще не успел приехать, что вечеринка в честь его дня рождения отменена. Затем он ушел из дома и перестал выходить на связь. Рассказчица призналась, что реакция парня стала для нее шоком. Как уточнила девушка, ее возлюбленный всегда хотел ребенка, поэтому его поступок кажется ей нелогичным.

В комментариях к посту пользователи посоветовали девушке несколько раз подумать, прежде чем связывать жизнь с таким мужчиной. «Вы действительно хотите растить ребенка с человеком, который кричит на вас, закатывает истерики и ведет себя как манипулятор?» — спросил у нее один из юзеров.

Ранее другой пользователь Reddit вспомнил, как перестал общаться со своей сестрой-близнецом из-за одного ее поступка. Мужчина принял такое решение после того, как его родственница отказалась прекратить общение с его бывшей возлюбленной.