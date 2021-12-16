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Кремль оценил заинтересованность других стран в «Северном потоке-2»

Песков: в «Северном потоке-2» заинтересованы как российская, так и германская сторона

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Россия убеждена, что «Северный поток-2» представляет интерес для всех европейских потребителей и других стран. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона», — отметил он, отвечая на вопрос о том, нет ли угрозы для проекта после призывов президента Украины Владимира Зеленского к санкционной политике против России.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода.

Сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, оказалась приостановлена в середине ноября.

Ранее стало известно, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш планирует обсудить в рамках саммита глав государств и правительств ЕС необходимость санкций против газопровода.

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Платон Щукин
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